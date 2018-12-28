Президенты Туркменистана и Киргизии по телефону обсудили вопросы двустороннего партнерства

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о расширении туркмено-киргизского сотрудничества. Лидеры двух государств поздравили друг друга с наступающим Новым годом и выразили удовлетворение высоким уровнем партнерства между Туркменистаном и Киргизией.

Собеседники отметили роль Межправительственной туркмено-кыргызской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству в развитии двусторонних связей. Особое внимание в этой связи было уделено расширению контактов между бизнес-кругами двух стран.

В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной проблематики, представляющим взаимный интерес. Была подтверждена приверженность двух стран взаимодействию в рамках международных организаций, в первую очередь ООН и СНГ.

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