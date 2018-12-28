Президенты Туркменистана и Узбекистана провели телефонные переговоры

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили по телефону вопросы развития двустороннего сотрудничества. Стороны обменялись новогодними поздравлениями и пожелали друг другу успехов в совместной работе на благо туркменского и узбекского народов.

Лидеры Туркменистана и Узбекистана отметили наличие значительного потенциала для дальнейшего наращивания многопланового партнерства, в том числе в топливно-энергетическом комплексе, индустриальном секторе, транспортно-коммуникационной сфере и сельском хозяйстве. В ходе беседы стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, представляющим взаимный интерес. В этой связи была подчеркнута приверженность двух стран взаимодействию в рамках ООН, СНГ и других международных организаций.

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