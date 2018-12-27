Начался экспорт туркменского карбамида в страны Европы

Более двенадцати тысяч тонн концентрированного азотного удобрения, произведенного на заводе «Гарабогазкарбамид», были отправлены потребителям в Испании и Италии. Экспортную продукцию погрузили на сухогруз на модернизированном морском причале города Гарабогаз. Сейчас готовятся к отправке за рубеж еще семь тысяч тонн карбамида.

Завод «Гарабогазкарбамид» производительностью 1 миллион 155 тысяч тонн карбамида в год был введен в строй в сентябре этого года, и количество желающих купить продукцию предприятия растет постоянно. Как сообщили специалисты отдела внешнеэкономических связей госконцерна «Туркменхимия», значительную часть производимой на заводе продукции планируется поставлять за рубеж. В декабре для отправки на экспорт уже законтрактовано более 200 тысяч тонн туркменского карбамида.

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