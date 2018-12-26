В Ашхабаде состоялся концерт американских и туркменских музыкантов

Музыканты из США, участвующие в программе культурных обменов «Американские голоса», дали в Ашхабаде концерт вместе с Туркменским государственным симфоническим оркестром.

С американской стороны в концерте приняли участие Кейтлин Мор (оперная певица), Майкл Левански (дирижер) и Бонни Уайтинг (перкуссионистка). Концерт был посвящен 100-летию американского композитора и дирижера Леонарда Бернстайна. Музыканты исполнили фрагменты из мюзиклов «Кандид», «Вестсайдская история» и «Увольнение в город».

Во второй части концерта заокеанские музыканты в сопровождении Туркменского государственного симфонического оркестра исполнили произведения туркменских композиторов – Нуры Халмамедова, Амана Агаджикова и Реджепа Реджепова.

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