|26.12.18 08:42
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Туркменские цирковые артисты представили новогоднюю программу для зрителей всех возрастов
Большую новогоднюю программу для зрителей всех возрастов подготовили артисты Государственного цирка Туркменистана. Выступления акробатов, эквилибристов, воздушных гимнастов, жонглеров и номера с дрессированными животными доставили зрителям радость, улыбки и смех.
И конечно же, главный номер туркменского Государственного цирка – это джигитовка. Наездники конноспортивной группы «Галкыныш» («Возрождение») на великолепных ахалтекинских скакунах вновь изумили публику своим мастерством верховой езды, филигранностью исполнения сложных трюков, тонкостью взаимопонимания между всадником и конем.
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