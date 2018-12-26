Туркменские цирковые артисты представили новогоднюю программу для зрителей всех возрастов Большую новогоднюю программу для зрителей всех возрастов подготовили артисты Государственного цирка Туркменистана. Выступления акробатов, эквилибристов, воздушных гимнастов, жонглеров и номера с дрессированными животными доставили зрителям радость, улыбки и смех. И конечно же, главный номер туркменского Государственного цирка – это джигитовка. Наездники конноспортивной группы «Галкыныш» («Возрождение») на великолепных ахалтекинских скакунах вновь изумили публику своим мастерством верховой езды, филигранностью исполнения сложных трюков, тонкостью взаимопонимания между всадником и конем. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 17.12.2018 ПОТЕНЦИАЛ СОДРУЖЕСТВА Состоявшийся в Санкт-Петербурге неформальный саммит СНГ, по сути, дал старт председательству Туркменистана в этом межгосударственном объединении в предстоящем году.



