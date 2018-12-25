В туркменском секторе Каспия зимует около полумиллиона птиц

В угодьях Прикаспийского региона завершилась миграция пернатых и сформировались зимовочные скопления.

В южные широты улетели теплолюбивые виды перелетных птиц, зимовать на Каспии остались стойкие северяне – красноносые нырки и редкие для этих мест обитатели тундры и лесотундры – морянки. Еще в ноябре здесь можно было увидеть кудрявых пеликанов и белоглазых чернетей, но зимовать они не остались. Зато стало больше фламинго и савок, которые чаще начали выбирать эти края для зимовки.

В декабре в зоне постоянного мониторинга собралось порядка 60 тысяч птиц. По многолетним данным, это составляет до 10 процентов зимующих птиц в прикаспийских угодьях Туркменистана. Таким образом, можно с высокой долей вероятности предположить, что в туркменском секторе Каспия сконцентрировано не менее полумиллиона особей, что соответствует средним показателям наблюдений с начала ХХI века.

© TURKMENISTAN.RU, 2018