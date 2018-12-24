На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 69 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 69 сделок на 15 миллионов 187 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Афганистана закупили авиационный керосин, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из России и ОАЭ приобрели полиэтилен высокой плотности и полипропилен. Помимо этого, коммерсантам из Россия, Великобритании, Швейцарии, Турции, ОАЭ и Сингапура были реализованы бесцветное листовое стекло, хлопок-волокно, хлопчатобумажная пряжа, гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия.

За манатные средства бизнесмены из России, Великобритании и Канады приобрели ткань и пряжу хлопчатобумажную на 2 миллиона 557 тысяч манатов.

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили полипропиленовую пленку, полиэтилен, хлопок-волокно и линт хлопковый на 40 миллионов 340 тысяч манатов.

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