Мяхри Пиргулыева — победительница туркменского национального молодежного музыкального конкурса «Звезда года-2018»

В Ашхабаде прошел финальный тур молодежного музыкального конкурса «Звезда года-2018». Для участия в отборочных турах главного музыкального конкурса года среди молодых исполнителей было подано более двухсот заявок. От этапа к этапу круг соискателей постепенно сужался, отбирались наиболее перспективные начинающие артисты. Самым лучшим представилась возможность блеснуть на национальном телевидении перед миллионами зрителей.

По результатам зрительского голосования в финал вышли Лейли Окдирова, Алы Алыев, Байрамхан Сапаров, Джерен Халназарова, Бегенч Чарыев, Шамурад Ходжагулыев, Амансолтан Гулмурадова, Рахман Худайбердыев, Мяхри Пиргулыева и Сохбет Касымов.

В заключительном туре к зрительским голосам свои голоса добавили авторитетные мастера искусств Туркменистана. В итоге, после подсчета голосов, обладательницей заветной золотой статуэтки стала Мяхри Пиргулыева.

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