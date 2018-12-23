Туркменский парламент объявил девизом 2019 года - «Туркменистан – Родина процветания» Меджлис (парламент) Туркменистана принял постановление об объявлении в стране девизом 2019 года «Туркменистан – Родина процветания». В постановлении отмечается, что этот девиз объявлен в целях популяризации достигнутых в стране успехов в ускоренном развитии экономики, достижении новых рубежей экономического и социального прогресса, а также пропаганды вклада Туркменистана в обеспечение мира и стабильности. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 17.12.2018 ПОТЕНЦИАЛ СОДРУЖЕСТВА Состоявшийся в Санкт-Петербурге неформальный саммит СНГ, по сути, дал старт председательству Туркменистана в этом межгосударственном объединении в предстоящем году.



