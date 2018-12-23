|23.12.18 08:28
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Туркменский парламент объявил девизом 2019 года - «Туркменистан – Родина процветания»
Меджлис (парламент) Туркменистана принял постановление об объявлении в стране девизом 2019 года «Туркменистан – Родина процветания».
В постановлении отмечается, что этот девиз объявлен в целях популяризации достигнутых в стране успехов в ускоренном развитии экономики, достижении новых рубежей экономического и социального прогресса, а также пропаганды вклада Туркменистана в обеспечение мира и стабильности.
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