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23.12.18 08:28

Туркменский парламент объявил девизом 2019 года - «Туркменистан – Родина процветания»

Меджлис (парламент) Туркменистана принял постановление об объявлении в стране девизом 2019 года «Туркменистан – Родина процветания».

В постановлении отмечается, что этот девиз объявлен в целях популяризации  достигнутых в стране успехов в ускоренном развитии экономики, достижении новых рубежей экономического и социального прогресса, а также пропаганды вклада Туркменистана в обеспечение мира и стабильности.

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