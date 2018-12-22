В Ашхабаде состоялась церемония поминовения первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова

В Ашхабаде в день кончины первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова состоялась церемония возложения цветов к его монументу в парке «10 лет Независимости». В церемонии принял участие президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Глава государства возложил венок к подножию монумента первого президента страны, внесшего большой вклад в становление независимости Туркменистана, укрепление суверенитета и признание его нейтрального статуса.

Вслед за Гурбангулы Бердымухамедовым цветы к монументу возложили руководители Меджлиса (парламента), правительства, военных и правоохранительных органов, министерств и ведомств, представители духовенства, общественных организаций, СМИ, старейшины, жители и гости Ашхабада.

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