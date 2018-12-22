В МИД Туркменистана состоялись переговоры с делегацией Гамбии

В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Гамбии, прибывшей в Ашхабад с рабочим визитом. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений в политико-дипломатической сфере и расширения договорно-правовой базы отношений между Туркменистаном и Гамбией.

Стороны также обменялись мнениями относительно развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и в культурно-гуманитарной сферах. В этой связи была отмечена важность регулярного проведения политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

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