Президент Туркменистана произвел кадровые перестановки в дипломатическом корпусе страны

Президент Гурбангулы Бердымухамедов произвел кадровые перестановки в дипломатическом корпусе Туркменистана. Соответствующие указы глава государства подписал на расширенном заседании правительства.

Указом главы государства Чинар Рустамова освобождена от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Китае (город Пекин), а также от должности посла в Монголии, Вьетнаме и Корейской Народно-Демократической Республике в связи с переходом на другую работу.

Парахат Дурдыев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Китае (город Пекин) и освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Индии (город Нью-Дели), а также от должности посла в Бангладеш, Шри-Ланка и Непале.

Чары Ныязов освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана во Франции (город Париж), а также от должности Посла, Постоянного представителя Туркменистана при ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в связи с переходом на другую работу.

Шохрат Джумаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана во Франции (город Париж) и освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Румынии (город Бухарест), а также от должности посла в Хорватии.

Мухамметгелди Аязову присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, и он назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Армении (город Ереван).

Аннамаммету Аннаеву присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, и он назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Румынии (город Бухарест).

Также указом главы государства Нурберди Аманмырадов освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Украине (город Киев), а также от должности посла в Молдавии в связи с переходом на другую работу.

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