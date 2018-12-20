В Ашхабаде обсудили вопросы имплементации Целей устойчивого развития в Туркменистане

В МИД Туркменистана состоялась встреча за круглым столом, в ходе которой были обсуждены вопросы фактического осуществления международных обязательств на внутригосударственном уровне путем трансформации международно-правовых норм в национальные законы и подзаконные акты согласно Целям устойчивого развития (ЦУР). Во встрече приняли участие представители туркменских министерств и отраслевых ведомств, а также агентств и структурных подразделений ООН в Туркменистане.

Участники круглого стола отметили, что реализация ЦУР является одним из главных приоритетов развития Туркменистана. В 2018 году в стране были заложены основы реализации 148 из 169 задач ЦУР, которые будут достигнуты Туркменистаном в среднесрочной перспективе по трем ключевым направлениям – экономика, социальная сфера и экологическая безопасность.

В ходе дискуссии постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова подчеркнула, что Туркменистан стал одним из первых государств в регионе, определившим для себя приоритеты устойчивого развития на предстоящие 15 лет.

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