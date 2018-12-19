Бизнесмены Туркменистана и Саудовской Аравии договорились сотрудничать в различных сферах экономики

В офисе государственного концерна «Туркменхимия» в Ашхабаде состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) и компанией «The Global Projects Development Holding Co.» (Королевство Саудовская Аравия).

Как сообщает официальный сайт СППТ, документ скрепили своими подписями руководители этих структур. Меморандум предусматривает развитие туркмено-саудовского взаимодействия по широкому спектру направлений, использование возможностей деловых кругов двух стран в целях активизации партнерства и реализации совместных бизнес-проектов.

Представители бизнес-кругов Саудовской Аравии проявляют большой интерес к экономическим проектам, реализуемым в Туркменистане. Особое внимание саудовские предприниматели уделяют проектам, реализуемым членами СППТ в области транспорта, строительства, освоения месторождений полезных ископаемых, производства и торговли.

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