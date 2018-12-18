Фестиваль туркменских студенческих диаспор России прошел в Саранске

Инициированная Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым общенациональная тематическая акция «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути» продолжалась в течение всего 2018 года и имела самые различные направления: от исторического до современного социально-экономического и культурологического.

Одной из ярких страниц хронологии памятного года стал фестиваль туркменских студенческих диаспор российских вузов. В сюжетную основу фестиваля легли спортивные состязания по мини-футболу, а главной гуманитарной наполняющей стало общение туркменских студентов с российскими сверстниками, желание познакомить представителей русской культуры с глубокими историческими гуманитарными традициями туркменского народа.

Под гостеприимными сводами Мордовского государственного университета (МГУ) им. Н.П. Огарева собрались туркменские студенты десяти российских вузов из разных регионов страны. В Саранск приехали туркменские студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях Майкопа, Воронежа, Казани, Йошкар-Олы, Нижнего Новгорода, Пензы, Саратова, Ульяновска, Чебоксар. Саранск представляла команда МГУ им. Н.П. Огарева. Организатором фестиваля совместно с администрацией мордовского вуза стало Посольство Туркменистана в РФ.

В рамках презентации темы «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути» в главном фойе университета была развернута красочная фотовыставка, рассказавшая о современной транспортной реинкарнации маршрутов Великого Шелкового пути. Дело в том, что в начале минувшей осени по тем местам, где в древности пролегали караванные тропы, была проложена трасса международного авторалли «Амуль – Хазар 2018», собравшего участников из десятков стран мира. О волнующих событиях крупнейших международных соревнований, в которых смог принять личное участие и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, рассказали несколько десятков фотоснимков, позволивших рассмотреть все подробности увлекательной гонки.

Дружеское общение в рамках фестиваля не помешало остроте спортивного противостояния на футбольных площадках. По результатам двухдневной напряженной борьбы победу в турнире одержала команда Адыгейского государственного университета (г. Майкоп).

Члены оргкомитета фестиваля, вручая победителям и призерам спортивных состязаний кубки, медали и ценные призы, отмечали, что вне зависимости от занятых мест на пьедестале почета достигнута главная задача фестиваля – сделан новый вклад в поддержание межнационального мира и дружбы народов.

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