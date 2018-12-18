В столицу Туркменистана прибыла автоколонна, совершающая пилотную перевозку грузов по маршруту «Лазурит»

В Ашхабад прибыла автоколонна, совершающая пилотную перевозку грузов по маршруту «Лазурит» (Афганистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция), в соответствии с межгосударственным соглашением о транзитном и транспортном сотрудничестве.

Автоколонна начала путь из афганского Герата 13 декабря. Караван следует в международный морской порт города Туркменбаши, где груз паромным сообщением будет переправлен в Азербайджан, а оттуда – через Грузию в Турцию. Автоколонна перевозит выращенные афганскими крестьянами сельскохозяйственные продукты, в том числе хлопок, кунжут, изюм и т. п.

По мнению экспертов, транспортный коридор Афганистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция будет способствовать решению ряда экономических вопросов, которые наиболее актуальны для стран Азии, не имеющих выходов к морю. Прежде всего он даст этим государствам выход на мировые рынки сбыта.

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