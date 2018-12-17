На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 30 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 30 сделок на 19 миллионов 815 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Афганистана закупили гидроочищенное дизельное топливо, произведенное на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ), и автобензин Сейдинского НПЗ. Бизнесмены из России, ОАЭ, Великобритании, Турции и Узбекистана приобрели мелкозернистый хлористый калий, технический углерод и йод технический (ГК «Туркменхимия»). Помимо этого, коммерсантам из России, Турции, Афганистан и Узбекистана были реализованы автотранспорт, бесцветное листовое стекло и хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства бизнесмены из России и Великобритании приобрели трикотажные изделия и хлопчатобумажную пряжу на 11 миллионов 190 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили строительный нефтяной битум (ТКНПЗ) и хлопок-волокно на 13 миллионов 820 тысяч манатов.

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