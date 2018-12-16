В туркменской столице состоялась церемония зажжения огней на главной елке страны

Главная елка Туркменистана, установленная в Ашхабаде на площади перед культурно-развлекательным центром «Älem» («Вселенная»), озарилась яркими огнями разноцветных световых гирлянд. Здесь можно встретить персонажей туркменских сказок и восточных легенд. А в центре этой сказочной страны – пушистая красавица высотой 38,5 метра, в роскошном наряде из тысяч сверкающих шаров и игрушек.

Тысячи юных ашхабадцев и гостей столицы, фольклорные и танцевальные коллективы, артисты цирка и театра в карнавальных костюмах встретили Аяза баба (Деда Мороза) и его внучку Гарпамык (Снегурочку), спустившихся с далеких гор Койтендага и объехавших все пять велаятов (областей) страны.

Кульминацией предновогоднего праздника стала засверкавшая по мановению волшебной палочки Аяза баба красавица-елка. Чудесными огнями в этот момент зажглись и все елки, установленные на главных площадях городов Туркменистана, где также прошли праздничные представления.

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