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16.12.18 08:16

В столице Туркменистана состоялась выставка экспортных товаров Турции

В Ашхабаде прошла выставка экспортных товаров Турции. Цель специализированного смотра – демонстрация экспортного потенциала турецких товаропроизводителей, активизация туркмено-турецкого  торгово-экономического взаимодействия и обмен новыми разработками.

В выставке приняли участие 70 турецких компаний, заинтересованных в поставках своих товаров на туркменский рынок. Они представили широкий спектр своей продукции, включая оборудование и комплектующие для промышленных отраслей и сельского хозяйства, стройматериалы, бытовую технику, мебель, текстильные изделия, средства бытовой химии, парфюмерию, пищевые продукты и хозяйственные товары.

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