|15.12.18 09:19
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Президент Туркменистана освободил от занимаемых должностей руководителей индустриального комплекса
Указом президента Гурбангулы Бердымухамедова Керим Дурдымырадов освобожден от должности заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана по вопросам промышленности за серьезные недостатки, допущенные в работе.
Постановлением президента Туркменистана временное исполнение обязанностей заместителя председателя Кабинета министров по вопросам промышленности возложено на вице-премьера Мамметхана Чакыева.
Указом главы государства Хошгелди Мергенов освобожден от должности министра промышленности Туркменистана за серьезные недостатки, допущенные в работе.
Постановлением президента Туркменистана временное исполнение обязанностей министра промышленности возложено на заместителя министра Тахирберди Дурханова.
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