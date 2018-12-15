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15.12.18 09:19

Президент Туркменистана освободил от занимаемых должностей руководителей индустриального комплекса

Указом президента Гурбангулы Бердымухамедова Керим Дурдымырадов освобожден от должности заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана по вопросам промышленности за серьезные недостатки, допущенные в работе.

Постановлением президента Туркменистана временное исполнение обязанностей заместителя председателя Кабинета министров по вопросам промышленности возложено на вице-премьера Мамметхана Чакыева.

Указом главы государства Хошгелди Мергенов освобожден от должности министра промышленности Туркменистана за серьезные недостатки, допущенные в работе.

Постановлением президента Туркменистана временное исполнение обязанностей министра промышленности возложено на заместителя министра Тахирберди Дурханова.

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