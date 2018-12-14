Президент Туркменистана принял верительные грамоты от нового посла Армении

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты от нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Армения в Туркменистане Гарника Бадаляна.

В ходе встречи глава государства и посол обменялись мнениями о перспективах туркмено-армянского сотрудничества, располагающего разноплановым потенциалом, в том числе в торгово-экономической сфере. Было отмечено, что основой для активизации межгосударственных связей служит нормативно-правовая база, охватывающая широкий спектр направлений. При этом важная роль отводится деятельности совместной межправительственной комиссии, призванной способствовать реализации достигнутых договоренностей.

В завершение встречи армянский полпред заверил президента Туркменистана, что приложит все усилия для успешного развития туркмено-армянского межгосударственного сотрудничества.

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