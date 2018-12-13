Туркменистан отметил Международный день нейтралитета

В Туркменистане торжественно отметили Международный день нейтралитета. Главным событием праздника стало возложение цветов к Монументу нейтралитета в Ашхабаде, в котором принял участие президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Глава государства возложил венок к памятной плите, установленной у подножия монумента. Вслед за туркменским лидером цветы возложили председатель Меджлиса (парламента), заместители председателя Кабинета министров, руководители военных и правоохранительных органов, министерств и ведомств, послы Туркменистана в зарубежных государствах, главы аккредитованных в Ашхабаде дипломатических миссий, представители общественных организаций, СМИ, старейшины и студенческая молодежь.

В этот день состоялся праздничный концерт с участием популярных туркменских и зарубежных артистов. Праздничные мероприятия, посвященные Международному дню нейтралитета, прошли во всех регионах Туркменистана.

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