Спикер туркменского парламента приняла верительные грамоты от посла Египта

Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Арабской Республики Египет в Туркменистане Ихаба Ахмеда Талаата Насра.

В ходе состоявшейся беседы посол был проинформирован об основных направлениях внутренней и внешней политики Туркменистана, приоритетом которой является развитие взаимовыгодного сотрудничества со всеми заинтересованными странами и международными организациями.

Также, дипломат был ознакомлен со структурой и деятельностью Меджлиса Туркменистана. В этой связи стороны отметили важность диалога на межпарламентском уровне. Египетский полпред подчеркнул заинтересованность своей страны в активизации двусторонних связей, в том числе в торгово-экономической и культурной областях, а также расширении взаимодействия в сфере туризма.

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