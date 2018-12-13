Определился обладатель Кубка президента Туркменистана по хоккею Завершился хоккейный турнир, приуроченный к празднованию Международного дня нейтралитета. В соревнованиях за Кубок президента Туркменистана принимали участие шесть хоккейных клубов, представлявших министерства и ведомства страны. В финальном матче розыгрыша встретились команды «Галкан» и «Ватанчи». Победа в финале со счётом 9:6 и Кубок президента Туркменистана достались клубу «Галкан». Лучшим игроком турнира стал Довлет Союнов из команды-победителя, набравший наибольшее количество очков по системе гол + пас (11 шайб и 2 голевые передачи). © TURKMENISTAN.RU, 2018

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