В столице Туркменистана обсудили роль Великого Шелкового пути в развитии международных отношений В Ашхабаде состоялась международная научная конференция «Наследие Великого Шелкового пути и современные международные отношения», приуроченная к 23-й годовщине туркменского нейтралитета. В работе форума приняли участие представители аккредитованных в Ашхабаде дипмиссий, посольств Туркменистана за рубежом, депутаты Меджлиса (парламента), политологи, профессорско-преподавательский состав и студенты вузов, а также журналисты. В прозвучавших на форуме докладах были охарактеризованы основные этапы и итоги реализации внешнеполитического курса Туркменистана за 23 года, нашедшего отражение в реформах по модернизации государственного и общественного устройства. Участники форума были едины во мнении, что сегодня Туркменистан играет активную роль в вопросах нераспространения оружия массового поражения, укрепления доверия и сотрудничества между государствами. Нейтральный статус также предоставляет Ашхабаду большие возможности для активного использования в международной дипломатии эффективных мирных политико- дипломатических методов урегулирования конфликтов. Выступившие на форуме отметили усилия Туркменистана в возрождении Великого Шелкового пути, в том числе через развитие современных транспортно-транзитных коридоров и логистических центров, усиление экономической взаимосвязанности и укрепление партнерства в гуманитарных вопросах. В рамках конференции была организована выставка тематических экспозиций туркменских министерств, ведомств, а также зарубежных диппредставительств, работающих в Ашхабаде. © TURKMENISTAN.RU, 2018

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