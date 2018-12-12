В МИД Туркменистане состоялась встреча со специальным представителем США по Афганистану

В Министерстве иностранных дел Туркменистана прошла встреча со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом. В ходе встречи, отметив положительные результаты совместного сотрудничества в деле активизации двусторонних связей между Туркменистаном и Соединенными Штатами Америки, стороны выразили интерес к их дальнейшей диверсификации.

Обменявшись мнениями по вопросам развития политической ситуации вокруг Афганистана, стороны рассмотрели возможности интенсификации двустороннего политико-дипломатического сотрудничества. В частности, было заявлено, что нейтральный Туркменистан, будучи активным участником международных форматов по Афганистану, на протяжении ряда лет регулярно предпринимает шаги по установлению мира в Афганистане.

В данном контексте особое внимание было уделено инициативе президента Гурбангулы Бердымухамедова о готовности Туркменистана предоставить политико-дипломатическое пространство для подготовки налаживания мирного процесса в соседнем Афганистане.

Развивая афганскую тематику, Залмай Халилзад дал высокую оценку реализуемым в Афганистане инфраструктурным проектам и отметил их важность в укреплении безопасности соседнего Афганистана и в регионе в целом.

Реализация газопровода (ТАПИ), линии электропередач и оптико- волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), а также железных дорог Серхетабат-Тургунди-Герат, Имамназар-Акина- Андхой, призваны серьезно изменить геополитическую карту региона. Подчеркнув необходимость дальнейшего поступательного наращивания туркмено-американского сотрудничества, стороны обсудили вопросы его дальнейшего расширения на взаимовыгодной основе.

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