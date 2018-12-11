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11.12.18 10:20

В МИД Туркменистана состоялись переговоры с послом Кувейта

В МИД Туркменистана состоялись переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Кувейт в Туркменистане Мажди Ахмедом Аль-Дхафири.

Стороны обсудили вопросы создания совместной туркмено-кувейтской межправительственной группы по торгово-экономическому сотрудничеству. Стороны уделили внимание возможностям организации деловых встреч по вопросам использования транзитных возможностей транспортного коридора Центральная Азия – Ближний Восток. Также в ходе встречи была отмечена актуальность развития сотрудничества в сфере культуры, науки и образования.

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