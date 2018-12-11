В МИД Туркменистана обсудили возможности строительства в Ашхабаде посольства Ватикана В МИД Туркменистана состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Апостольской Нунциатуры Ватикана в Туркменистане Полом Фитцпатриком Расселлом. Туркменская сторона выразила послу признательность за участие в мероприятиях, посвященных Дню нейтралитета Туркменистана. Затем стороны обсудили возможность строительства здания посольства Ватикана в Ашхабаде. Также стороны обменялись мнениями относительно приоритетов двусторонних отношений и дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Туркменистаном и Ватиканом в различных сферах. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 26.09.2018 ВЕКТОРЫ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Халк Маслахаты Туркменистана



