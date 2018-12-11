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11.12.18 09:46

В МИД Туркменистана обсудили возможности строительства в Ашхабаде посольства Ватикана

В МИД Туркменистана состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Апостольской Нунциатуры Ватикана в Туркменистане Полом Фитцпатриком Расселлом.

Туркменская сторона выразила послу признательность за участие в мероприятиях, посвященных Дню нейтралитета Туркменистана. Затем стороны обсудили возможность строительства здания посольства Ватикана в Ашхабаде. Также стороны обменялись мнениями относительно приоритетов двусторонних отношений и дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Туркменистаном и Ватиканом в различных сферах.

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