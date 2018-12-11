В Туркменистане в честь Международного дня нейтралитета помиловали 796 осужденных граждан

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на правительственном совещании подписал указ о помиловании осужденных лиц по случаю Международного дня нейтралитета. В соответствии с документом 796 осужденных граждан освобождены от дальнейшего отбывания основного наказания, в виде лишения свободы.

Глава государства поручил министру внутренних дел Туркменистана Исгендеру Муликову совместно с руководителями правоохранительных органов принять меры, чтобы помилованные в ближайшее время были освобождены из мест заключения и вернулись к своим семьям.

«Проводя акции помилования, мы создаем условия, чтобы раскаявшиеся в своих проступках люди могли добросовестным трудом искупить вину», – сказал президент.

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