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10.12.18 08:59

На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 43 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 43 сделки на 20 миллионов 296 тысяч долларов США.

Предприниматели из ОАЭ, Эстонии и Афганистана закупили автобензин и дизельное топливо, произведённые на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из ОАЭ также приобрели карбамид (госконцерн «Туркменхимия»). Помимо этого, коммерсантам из России, ОАЭ, Турции, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии были реализованы автотранспорт, бесцветное листовое стекло, портландцемент и хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства бизнесмены из России, Великобритании, Канады, Турции и Пакистана приобрели джинсовые изделия, хлопчатобумажную пряжу и ткань на 10 миллионов 748 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили битум на сумму свыше 2 миллионов манатов.

 

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