В Туркменистане состоялась акция сожжения наркотиков и контрафактных сигарет

Акция по уничтожению наркотических средств и контрафактных сигарет состоялось под Ашхабадом. Она организована правительством Туркменистана, Государственной координационной комиссией по борьбе с наркоманией при Кабинете министров и МВД страны. В топках специальных печей были сожжены наркотики и контрафактные сигареты, изъятые в ходе ряда специальных операций, проведенных совместно правоохранительными и военными ведомствами.

Участниками акции уничтожения наркотиков и сигарет стали руководители силовых структур, представители дипмиссий и международных организаций, аккредитованных в стране, а также общественные деятели, старейшины, молодежь. Им были показаны наркотические вещества, упакованные в целлофановые пакеты, мешки различных размеров и маркированные свертки. После чего каждый желающий мог собственноручно отправить в топку упаковки опасного вещества.

Сожжение наркотических средств свидетельствует о решимости Туркменистана полностью искоренить проблему незаконного оборота наркотиков.

© TURKMENISTAN.RU, 2018