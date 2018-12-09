Два «золота» туркменских паралимпийцев на чемпионате Америки

Выдающегося успеха добились представители туркменских паралимпийцев на открытом чемпионате Америки по пауэрлифтингу, проходящем в столице Колумбии – Боготе. Ими завоеваны две высших награды престижных соревнований.

В открытом чемпионате Америки, являющемся этапными состязанием для отбора на предстоящие Паралимпийское игры в Токио – 2020, приняли участие 155 спортсменов из 28 стран мира. В мужских соревнованиях в весе до 72,0 кг, собравших на помосте 18 участников, лучший результат – 180 кг – показал мастер спорта международного класса из Туркменистана Сергей Меладзе. Трехкратный призер азиатских Паралимпийских игр (2010, 2014, 2018 гг.) в очередной раз подтвердил свой высокий спортивный класс, не оставив соперникам шансов на победу.

В женских состязаниях в весовой категории до 79,0 кг среди шести участниц не было равных представительнице Туркменистана, мастеру спорта международного класса Маягозель Экеевой. Двукратный призер азиатских Паралимпийских игр (2010, 2014 гг.) сумела зафиксировать вес 112 кг, отстояв свое право занять верхнюю ступеньку пьедестала почета.

В нынешнем спортивном сезоне это уже второе высшее достижение туркменской спортсменки. В начале года на прошедшем в Объединенных Арабских Эмиратах розыгрыше Кубка мира по пауэрлифтингу среди спортсменов с ограниченными возможностями Маягозель также была удостоена золотой награды.

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