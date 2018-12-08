|08.12.18 08:28
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В Ашхабаде отметили 10-летие Австрийско-туркменского общества
В Ашхабаде в честь десятилетия Австрийско-туркменского общества состоялся праздничный концерт туркмено-австрийского симфонического оркестра «Галкыныш» («Возрождение») под управлением профессора Вольфганга Харрера.
Для участия в концерте в туркменскую столицу прибыли молодые австрийские музыканты, лауреаты музыкальных конкурсов, выступающие с ведущими венскими оркестрами.
Оркестр исполнил произведения Людвига ван Бетховена, Камиля Сен-Санса, Сезара Франка, Иоганна Штрауса, Нуры Халмамедова и других композиторов.
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