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08.12.18 08:28

В Ашхабаде отметили 10-летие Австрийско-туркменского общества

В Ашхабаде в честь десятилетия Австрийско-туркменского общества состоялся праздничный концерт туркмено-австрийского симфонического оркестра «Галкыныш» («Возрождение») под управлением профессора Вольфганга Харрера.

Для участия в концерте в туркменскую столицу прибыли молодые австрийские музыканты, лауреаты музыкальных конкурсов, выступающие с ведущими венскими оркестрами.

Оркестр исполнил произведения Людвига ван Бетховена, Камиля Сен-Санса, Сезара Франка, Иоганна Штрауса, Нуры Халмамедова и других композиторов.

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