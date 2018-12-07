Президент Туркменистана принял участие в неформальном саммите глав государств СНГ в Санкт-Петербурге

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге.

Из аэропорта «Пулково» северной столицы РФ автокортеж президента Туркменистана проследовал в библиотеку имени Б.Н. Ельцина, где состоялась неформальная встреча на высшем уровне под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина.

В саммите приняли участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана – Нурсултан Назарбаев, Киргизии – Сооронбай Жээнбеков, Азербайджана – Ильхам Алиев, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Узбекистана – Шавкат Мирзиеев, Молдавии – Игорь Додон и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Николо Пашинян.

В ходе неформального общения руководители стран имели возможность обменяться мнениями по ключевым аспектам взаимодействия, а также по ряду вопросов международного характера, представляющих взаимный интерес. Главы государств выразили единодушное мнение о том, что нынешний неформальный саммит послужит прологом к дальнейшей консолидации усилий, инициированию новых совместных проектов и программ.

После встречи ее участники были приглашены на неформальный обед от имени президента РФ, а затем проследовали в культурно-развлекательный комплекс «Ленинград Центр», где стали зрителями шоу-программы. Из «Ленинград Центра» лидеры стран-участниц СНГ отправились в Мариинский театр и посмотрели балет П. И. Чайковского «Щелкунчик».

По завершении программы рабочей поездки президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вылетел из Санкт-Петербурга в Ашхабад.

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