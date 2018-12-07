В столице Туркменистана обсуждают значение Великого Шелкового пу

В Ашхабаде начала работу международная конференция «Значение Великого Шелкового пути: настоящее и будущее развитие». Форум организован правительством Туркменистана и ЮНЕСКО. Его цель – показать важность Великого Шелкового пути для устойчивого развития, раскрыть потенциал общего исторического наследия для поддержания межкультурного диалога.

В конференции принимают участие министры, представители высокого уровня и эксперты из 50 стран, в том числе Афганистана, Армении, Азербайджана, Китая, Египта, Грузии, Греции, Индии, Ирана, Ирака, Италии, Японии, КНДР, Республики Корея, Кувейта, России и т.д.

В ходе форума идет обсуждение различных аспектов феномена Великого Шелкового пути, его роли в прошлые века в распространении не только товаров, но и духовных ценностей – идей и научных знаний. Участники конференции едины во мнении, что в сегодняшнем мире именно такой культурный диалог может привести страны и народы к пониманию простых истин, к умению слушать и слышать других.

В этой связи на форуме также обсуждаются вопросы воссоздания в современную эпоху маршрутов Великого Шелкового пути через прокладку железных дорог, создание транспортных транзитных коридоров, налаживание морских путей сообщения и торговых сетей.

В рамках конференции организована также выставка фоторабот международного конкурса «Великий Шелковый путь глазами молодежи».

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