В Ашхабаде открылась выставка работ туркменских архитекторов

В выставочном зале Государственной академии художеств открылась архитектурная выставка, организованная министерством строительства и архитектуры Туркменистана. Свои работы представили студенты и преподаватели профильных вузов, Государственной академии художеств, члены Союза архитекторов Туркменистана, Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, а также творческие мастерские.

На выставке представлены макеты и эскизы административных и офисных комплексов, торговых и развлекательных центров, а также жилых зданий повышенной комфортности. Многие из них предлагают новый взгляд на дальнейшее функциональное, конструктивное и эстетическое развитие туркменских городов.

В рамках смотра, также проводится конкурс архитектурных проектов. На этот смотр отобрано 290 работ по четырем номинациям: градостроительные комплексы и ансамбли, здания и сооружения, ландшафтная архитектура и дизайн архитектурной среды, а также реставрация памятников архитектуры. Конкурсные проекты будут оценены опытными специалистами, а победители конкурса будут награждены почетными грамотами и ценными подарками.

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