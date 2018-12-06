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06.12.18 08:34

В Туркменистане запущен онлайн-сервис бронирования и приобретения авиабилетов

В Туркменистане отныне можно забронировать и приобрести авиабилеты по интернету. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, Главное агентство воздушных сообщений службы «Туркменховаеллары» и Государственная компания почтовой связи «Туркменпочта» запустили онлайн-сервис для бронирования и покупки авиабилетов на сайте Turkmenistan airlines.

Система бронирования и покупки авиабилетов работает ежедневно и круглосуточно.

 

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