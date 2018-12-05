В столице Туркменистана открылась заседание координационного комитета ЮНЕСКО

В МИД Туркменистана прошла пятая встреча координационного комитета по серийной номинации Великого Шёлкового пути в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В повестке дня встречи значились вопросы подготовки транснациональной серийной номинации исторических памятников, связанных с функционированием караванной торговли между Востоком и Западом в древности и Средневековье.

Участники встречи обсудили меры развития сотрудничества по серийной номинации Великого Шёлкового пути и координации действий стран, по территории которых когда-то пролегали караванные маршруты.

В частности, было отмечено, что в настоящее время координационный комитет разрабатывает общую политику менеджмента по всем объектам всемирного наследия Шёлкового пути. Это позволит определить ответственность отдельно взятых государств-участников в соответствии с их национальным законодательством и системой охраны памятников.

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