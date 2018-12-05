В столице Туркменистана открылась международная выставка по производству импортозамещающей продукции

В Ашхабаде прошла международная выставка технологий производства импортозамещающей продукции, организованная Торгово-промышленной палатой Туркменистана. Смотр призван продемонстрировать успехи туркменского рынка в сфере импортозамещения, а также перспективы международного сотрудничества в этой сфере.

Среди участников профильной выставки около 90 экспонентов – государственные и предпринимательские структуры Туркменистана, а также компании из Европы и СНГ. Значительная часть экспозиции посвящена одному из приоритетных направлений развития туркменского бизнеса – созданию импортозамещающих промышленных и сельскохозяйственных пищевых предприятий.

Зарубежные участники выставки предлагают оборудование по фасовке и упаковке готовой продукции, а также по производству различных видов пакетов. В ходе выставки прошли встречи, на которых обсуждались вопросы сотрудничества и установления прямых контактов между туркменскими и зарубежными партерами.

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