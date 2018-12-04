Туркменистан готовится к участию во всемирной выставке «ЭКСПО-2020» в ОАЭ

Делегация Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана в рамках подготовки к «ЭКСПО-2020» совершила рабочую поездку в Дубай (ОАЭ), где состоялась третья подготовительная встреча участников всемирной выставки.

Члены делегации встретились с государственным министром ОАЭ по международному сотрудничеству, генеральным комиссаром «ЭКСПО-2020» Римом Аль-Хашими. Стороны договорились о сотрудничестве в подготовке и проведении всемирной выставки и обсудили актуальные вопросы взаимодействия.

Для участников встречи был организован ознакомительный выезд на место проведения выставки. Площадь выделяемого Туркменистану павильона составляет 1572 кв. метра. Как считают специалисты, участие во «ЭКСПО-2020» позволит Туркменистану представить мировому сообществу свой социально-экономический потенциал, ознакомить посетителей смотра с целевыми программами развития страны и культурным наследием туркменского народа.

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