На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 44 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 44 сделки на 35 миллионов 587 тысяч долларов США.

Предприниматели из ОАЭ, Афганистана и Таджикистана закупили дизельное топливо, произведенное на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов и Сейдинском НПЗ. Бизнесмены из США и ОАЭ закупили карбамид (госконцерн «Туркменхимия»), а коммерсанты из Турции – серу техническую (ГК «Туркменгаз»). Помимо этого, предпринимателям из России, Великобритании, ОАЭ, КНР, Турции, Афганистана, Эстонии, Узбекистана и Киргизии были реализованы автотранспорт, упаковочная тара, бесцветное листовое стекло, портландцемент и хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства бизнесмены из России, ОАЭ, Турции, Швейцарии и Пакистана приобрели хлопчатобумажную пряжу и шрот хлопковый на 18 миллионов 56 тысяч манатов.

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили строительную технику и хлопок-волокно на 32 миллиона 841 тысячу манатов.

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