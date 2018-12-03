|03.12.18 08:16
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 44 сделки
На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 44 сделки на 35 миллионов 587 тысяч долларов США.
Предприниматели из ОАЭ, Афганистана и Таджикистана закупили дизельное топливо, произведенное на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов и Сейдинском НПЗ. Бизнесмены из США и ОАЭ закупили карбамид (госконцерн «Туркменхимия»), а коммерсанты из Турции – серу техническую (ГК «Туркменгаз»). Помимо этого, предпринимателям из России, Великобритании, ОАЭ, КНР, Турции, Афганистана, Эстонии, Узбекистана и Киргизии были реализованы автотранспорт, упаковочная тара, бесцветное листовое стекло, портландцемент и хлопчатобумажная пряжа.
За манатные средства бизнесмены из России, ОАЭ, Турции, Швейцарии и Пакистана приобрели хлопчатобумажную пряжу и шрот хлопковый на 18 миллионов 56 тысяч манатов.
На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили строительную технику и хлопок-волокно на 32 миллиона 841 тысячу манатов.
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