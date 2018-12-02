В Каире состоялось заседание туркмено-египетской межправительственной комиссии

В Каире прошло второе заседание Туркмено-египетской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В ходе заседания были обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в таких сферах, как торговля, энергетика, агропромышленный комплекс, здравоохранение, транспорт, строительство, химическая и текстильная промышленность.

В рамках заседания межправкомиссии состоялся первый туркмено-египетский бизнес-форум, в ходе которого представители деловых кругов двух стран обсудили аспекты сотрудничества и возможность налаживания прямых контактов. Также состоялись двусторонние встречи представителей министерств и ведомств Туркменистана и Египта, в ходе которых были определены векторы диверсификации двустороннего взаимодействия.

По итогам заседания был подписан соответствующий протокол, а также ряд соглашений и меморандумов, нацеленных на расширение экономических связей между Туркменистаном и Египтом. Стороны договорились провести третье заседание Туркмено-египетской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в 2019 году в Ашхабаде.

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