Меджлис Туркменистана принял государственный бюджет на 2019 год

Меджлис (парламент) Туркменистана на четвертом заседании шестого созыва принял проект закона «О государственном бюджете Туркменистана на 2019 год», постановление «Об исполнении государственного бюджета Туркменистана за 2017 год» и другие нормативно-правовые акты.

Доходы госбюджета 2019 года составят 83868,3 миллиона манатов, в аналогичном объеме запланированы и расходы. Доходная часть бюджета будет сформирована, в основном, за счет таких отраслей, как нефтегазовая, химическая, электроэнергетика, строительство и другие.

На заседании парламента были рассмотрены и приняты проекты законов Туркменистана «О профилактике вредного воздействия алкоголя», «О внесении дополнений и изменений в Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях», «О внесении изменений в Налоговый кодекс Туркменистана», «О внесении изменений в Закон Туркменистана «О торговой деятельности», «О внесении изменений и дополнения в Закон Туркменистана «О питьевой воде», «О внесении изменений и дополнения в Кодекс Туркменистана «О земле», «О внесении изменений в Избирательный кодекс Туркменистана» и другие.

Также Меджлис Туркменистана принял проекты постановлений парламента «О ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря», «О ратификации Соглашения между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве», «О ратификации Соглашения между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта», «О ратификации Соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море», «О присоединении к Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него» и «О присоединении к Факультативному протоколу к Конвенции о безопасности персонала ООН и связанного с ней персонала».

Теперь, в соответствии с законодательством, принятые парламентом проекты законов будут направлены на подпись президенту Туркменистана, после чего они вступят в законную силу.

© TURKMENISTAN.RU, 2018