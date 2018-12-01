Утверждена концепция развития цифровой экономики Туркменистана на 2019-2025 годы

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, на заседании правительства, подписал постановление, утверждающее концепцию развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019-2025 годы.

Документ предписывает министерствам, ведомствам, областным администрациям и администрации города Ашхабада, предприятиям, учреждениям и организациям вне зависимости от форм собственности, а также частным предпринимателям обеспечить реализацию вышеназванной концепции. В документе отражены нынешнее состояние туркменской системы информационно-коммуникационных технологий, цели и задачи концепции, пути и механизмы ее реализации, и ожидаемые результаты.

Президент Туркменистана, подписывая постановление, отметил, что переход на цифровую экономику будет способствовать развитию инвестиционной активности, внедрению передовых методов государственного управления и созданию новых рабочих мест.

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