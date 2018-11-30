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30.11.18 10:40

В столице Туркменистана открылись Дни культуры Казахстана

В Ашхабаде открылись Дни культуры Республики Казахстан. Для участия в творческой акции в туркменскую столицу прибыла делегация деятелей культуры, артистов и музейных работников Мангистауской области Казахстана.

В рамках Дней казахской культуры творческая делегация дружественной страны была принята в Министерстве культуры Туркменистана, где состоялось обсуждение вопросов активизации туркмено-казахского партнерства в гуманитарной сфере.

Также в столичном киноконцертном центре «Ватан» («Родина») состоялся концерт мастеров искусств Казахстана, а в Музее изобразительных искусств Туркменистана открылась выставка произведений декоративно-прикладного искусства и других ценностей из коллекции Мангистауского областного историко-краеведческого музея.

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