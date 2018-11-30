В столице Туркменистана открылись Дни культуры Казахстана В Ашхабаде открылись Дни культуры Республики Казахстан. Для участия в творческой акции в туркменскую столицу прибыла делегация деятелей культуры, артистов и музейных работников Мангистауской области Казахстана. В рамках Дней казахской культуры творческая делегация дружественной страны была принята в Министерстве культуры Туркменистана, где состоялось обсуждение вопросов активизации туркмено-казахского партнерства в гуманитарной сфере. Также в столичном киноконцертном центре «Ватан» («Родина») состоялся концерт мастеров искусств Казахстана, а в Музее изобразительных искусств Туркменистана открылась выставка произведений декоративно-прикладного искусства и других ценностей из коллекции Мангистауского областного историко-краеведческого музея. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 26.09.2018 ВЕКТОРЫ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Халк Маслахаты Туркменистана



