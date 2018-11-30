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30.11.18 09:52

В МИД Туркменистана состоялся брифинг по теме транспортной политики страны

В МИД Туркменистана состоялся брифинг для иностранных дипломатов и журналистов, а также представителей туркменских СМИ, посвященный транспортным инициативам Ашхабада.

На встрече была подчеркнута роль Туркменистана в развитии регионального и международного сотрудничества в транспортно-транзитной области. Выступившие на брифинге отметили, что в стране создаются удобные и безопасные международные транспортные коридоры с использованием всех видов транспорта, что обеспечивает устойчивое развитие в регионе, наращивание добрососедских отношений и увеличение объемов товарооборота.

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