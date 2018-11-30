В МИД Туркменистана состоялся брифинг по теме транспортной политики страны В МИД Туркменистана состоялся брифинг для иностранных дипломатов и журналистов, а также представителей туркменских СМИ, посвященный транспортным инициативам Ашхабада. На встрече была подчеркнута роль Туркменистана в развитии регионального и международного сотрудничества в транспортно-транзитной области. Выступившие на брифинге отметили, что в стране создаются удобные и безопасные международные транспортные коридоры с использованием всех видов транспорта, что обеспечивает устойчивое развитие в регионе, наращивание добрососедских отношений и увеличение объемов товарооборота. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 26.09.2018 ВЕКТОРЫ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Халк Маслахаты Туркменистана



