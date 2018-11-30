Посол Панамы вручил верительные грамоты главе туркменского парламента

Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Панама в Туркменистане Мигеля Умберто Лекаро Барсенаса.

В ходе беседы гость был проинформирован об основных направлениях внешнеполитической стратегии Туркменистана, важное место в которой отводится расширению связей со всеми заинтересованными странами, в том числе, с государствами Латинской Америки. Полпред Панамы был также ознакомлен со структурой и деятельностью туркменского парламента.

На встрече была отмечена заинтересованность стран в активизации межгосударственного диалога как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, прежде всего ООН. Среди перспективных направлений двустороннего сотрудничества были названы сферы транспорта, морских перевозок и туризма.

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