Президент Туркменистана и глава российской компании «Газпром» обсудили закупки туркменского газа

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с главой российской компании ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, в ходе которых был обсужден вопрос возобновления закупок российской стороной туркменского природного газа.

Стороны обменялись мнениями о приоритетных направлениях партнерства с учетом стратегии Туркменистана в нефтегазовом секторе, нацеленной на комплексную модернизацию и диверсификацию отрасли

В этой связи были обсуждены вопросы возобновления «Газпромом» закупок туркменского газа. Здесь базовым документом является действующее межправительственное соглашение между Туркменистаном и Российской Федерацией о сотрудничестве в газовой сфере до 2028 года.

Предметом заинтересованного обсуждения также стали вопросы газодобычи и газопереработки, а также возможности поставок «голубого топлива» по магистральному газопроводу Средняя Азия – Центр.

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