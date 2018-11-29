В Туркменистане аккредитован посол Латвии

Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Латвийской Республики в Туркменистане Михаилса Попковса.

В ходе беседы Михаилс Попковс был ознакомлен с основными приоритетами внутренней и внешней политики Туркменистана, обладающего нейтральным статусом. Особый акцент в беседе был сделан на реализации социально-экономических преобразований и государственных программ, нацеленных на повышение уровня жизни народа.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и направлениям партнерства в формате «Туркменистан – Евросоюз». По итогам встречи дипломат выразил уверенность в успешной реализации многопланового потенциала сотрудничества между Туркменистаном и Латвией.

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