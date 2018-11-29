На туркменском побережье Каспия обсудили создание международного транспортного коридора

В туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспия состоялась международная конференция, посвященная вопросам создания транспортного коридора Афганистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция, который еще называют «Ляпис-лазурь». В работе форума приняли участие руководители транспортных ведомств государств, по территории которых пролегает маршрут коридора.

Выступившие на конференции представители Туркменистана, Азербайджана, Афганистана, Грузии и Турции отметили, что активизация транспортного сотрудничества способствует широкому вовлечению стран региона в процессы мировой торговли. В частности, коридор «Ляпис-лазурь» позволит странам-участницам проекта диверсифицировать свои выходы на региональные и континентальные торговые рынки. Это, в конечном итоге, даст экономический рост всем участникам проекта.

На конференции была особо отмечена роль Туркменистана, который в последние годы вложил в развитие транспортной сферы миллиардные инвестиции.

По окончании форума была подписана итоговая декларация, отразившая ключевые векторы транспортного сотрудничества государств-участников транспортного коридора «Ляпис-лазурь». Затем для участников конференции была организована экскурсия по Международному морскому порту города Туркменбаши.

Идея транспортного коридора «Ляпис-лазурь» состоит в том, что железнодорожные пути и автострады соединят город Тургунди в афганской провинции Герат с Ашхабадом, затем проследуют в порт Туркменбаши на Каспии, далее через море до Баку, оттуда через Тбилиси на Анкару с ответвлениями в Поти и Батуми, и далее в Стамбул.

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